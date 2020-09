PSG holt Letellier zurück

Paris St. Germain hat den vereinslosen Alexandre Letellier verpflichtet. Beim französischen Meister unterschreibt der Torhüter einen Kontrakt für ein Jahr. Der 29-Jährige stand zuletzt beim Ligue 2-Absteiger US Orléans unter Vertrag.

Letellier, in Paris geboren, hatte bereits in der Jugend für PSG gespielt und den Verein vor zehn Jahren verlassen. In der Torhüter-Hierarchie beim Tuchel-Klub sortiert er sich nun hinter Keylor Navas und Sergio Rico ein.