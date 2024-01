Nach Coman-Verletzung: Transfer-Karten werden neu gemischt

Noch steht die genaue Diagnose bei Kingsley Coman aus, doch vieles deutet auf eine schwere Verletzung im Knie hin. „Wir befürchten eine Bänderverletzung, brauchen aber die Bilder vom MRT. Es war sehr schmerzhaft, er konnte auf keinen Fall weiterspielen. Er wird uns wohl eine ganze Weile fehlen“, ließ Thomas Tuchel auf Nachfrage wissen.

Doch was heißt das nun mit Blick auf den Transfermarkt, der im Normalfall mit der bevorstehenden Verpflichtung von Rechtsverteidiger Sacha Boey abgeschlossen sein sollte. „Eigentlich sind wir durch“, so Christoph Freund, der einen weiteren Neuzugang noch in diesem Transferfenster aufgrund der neuen Umstände aber nicht mehr gänzlich ausschließen wollte.

In der Offensive drückte zwar bislang nicht so wirklich der Schuh, aber weil auch Serge Gnabry nach seiner Muskelverletzung noch einige Zeit benötigen wird, ist auch hier die Personaldecke inzwischen recht dünn geworden.