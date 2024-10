Füllkrugs Comeback-Plan steht

Bei Niclas Füllkrug (31) zeichnet sich eine Rückkehr auf den Fußballplatz ab. Wie einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, gehen die Verantwortlichen von West Ham United davon aus, dass der Mittelstürmer nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit knapp vier Wochen laboriert der deutsche Nationalspieler (22 Länderspiele) an einer hartnäckigen Achillessehnenreizung. In der Folge verbucht Füllkrug nach seinem 27 Millionen Euro teuren Wechsel von Borussia Dortmund zu den Hammers erst drei Kurzeinsätze in der Liga. Künftig soll er beim ambitionierten Premier League-Verein eine führende Rolle übernehmen.