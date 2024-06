Linksfuß für die Abwehrzentrale: Hendriks wechselt zum VfB

Ramon Hendriks ist der Neue für die Innenverteidigung des VfB Stuttgart. Die Schwaben stellen den 22-jährigen Niederländer am heutigen Mittwoch offiziell vor. Hendriks kommt von Vitesse Arnheim, erhält in Bad Cannstatt einen bis 2028 gültigen Vertrag und kostet dem Vernehmen nach 700.000 Euro Ablöse.

„Ramon hat in der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie 31 Begegnungen absolviert und mit den gezeigten Leistungen unser Interesse geweckt. Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, dass sich Ramon für den VfB und den von uns aufgezeigten Weg entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart“, erklärt VfB-Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

„Es ist ein großer Schritt für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen, hier zu trainieren und in diesem großartigen Stadion zu spielen“, freut sich Hendriks auf seinen neuen Arbeitgeber.

Der ehemalige niederländische Juniorennationalspieler bestritt die vergangene Saison als Stammspieler für Vitesse und soll für neuen Konkurrenzkampf in der Stuttgarter Innenverteidigung sorgen. Spannend machte ihn vor allem die Eigenschaft als Linksfuß. Auch der zum FC Bayern abgewanderte Hiroki Ito (25) fällt in diese Kategorie. Genauso wie VfB-Neuzugang Jeff Chabot (26).