Leipzig verleiht Wosz

RB Leipzig will Joscha Wosz (19) zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie die Sachsen verkünden, wechselt der 19-jährige Offensivspieler auf Leihbasis zum Halleschen FC. „Joscha Wosz ist eine spannende Personalie. Er will sich durch Spielpraxis weiterentwickeln und hat sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden. Joscha Wosz ist hoch veranlagt und kann uns im offensiven Mittelfeld weiterhelfen“, freut sich Ralf Minge, als Sportdirektor beim Drittligisten tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wosz ist in Halle geboren und war bereits in seiner Kindheit für den HFC aktiv. 2015 wechselte er in die Jugend von RB. Für die Profis Leipziger Profis stand er bereits im Rahmen von vier Kurzeinsätzen auf dem Platz. Sein Vertrag läuft bis 2024.