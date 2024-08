BVB: Sahins emotionale Abschiedsworte an Haller

Bei Borussia Dortmund hinterlässt Sébastien Haller in menschlicher Hinsicht eine größere Lücke. Daraus machte BVB-Coach Nuri Sahin gegenüber ‚Sky‘ keinen Hehl: „Auf persönlicher Ebene ist sein Weggang ein großer Verlust für uns. Ich wünsche ihm und seiner wunderbaren Familie alles Gute und hoffe, dass er sein Lächeln auf dem Platz wiederfindet.“

Für den spanischen Aufsteiger CD Leganés wird Haller künftig auf Torejagd gehen. Dabei hatte es sehr lange nicht nach einem Wechsel in der erst gestern beendeten Transferperiode ausgesehen. „Das ist die Brutalität des Geschäfts. Er steigt mit uns in den Bus nach Bremen und am späten Abend ist er weg. Natürlich ist das emotional, denn es geht um einen Menschen. Er wollte diesen Schritt gehen, was ich aus sportlicher Sicht absolut nachvollziehen kann“, beschreibt Sahin den Ablauf.

Beim BVB wäre Haller hinter den beiden Neuzugängen Serhou Guirassy (28) und Maximilian Beier (21) nur Stürmer Nummer drei gewesen. In Leganés, immerhin mit fünf Punkten aus drei Partien in die Saison gestartet, winkt dem 30-jährigen Ivorer nun deutlich mehr Spielzeit.