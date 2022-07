Nottingham holt Henderson

Nottingham Forest rüstet im Tor nach. Der Premier League-Aufsteiger verpflichtet Dean Henderson von Manchester United auf Leihbasis. Das vermelden die Tricky Trees offiziell. Der 25-jährige Schlussmann nimmt im Team von Steve Cooper den Platz von Aufstiegskeeper Brice Samba (28) ein, der vor einem Wechsel nach Frankreich steht.

Für Henderson ist es bereits das fünfte Leihgeschäft seiner Karriere. Bei United kommt das Eigengewächs der Red Devils nach wie vor nicht an Platzhirsch David de Gea (31) vorbei. In der vergangenen Spielzeit kam Henderson nur zu drei Pflichtspieleinsätzen. Sein Vertrag bei United ist noch bis 2025 gültig.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️



