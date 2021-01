Arsenal-Neuzugang Rekik feuert gegen Hertha

Omar Rekik lässt nach seinem Wechsel zum FC Arsenal kein gutes Haar an Ex-Arbeitgeber Hertha BSC. „Für mich gab es bei Hertha keine Perspektive mehr“, stellt der 19-jährige Innenverteidiger gegenüber der ‚Bild‘ klar, „von Hertha kam niemand zu mir, um über eine Perspektive und meine Zukunft zu sprechen. Erst als Arsenal sich bei mir gemeldet hatte, reagierte Hertha.“

Als die Berliner dann mit Rekik über einen Profivertrag sprachen, hatte sich der Youngster längst auf die Gunners festgelegt. „Ich hätte gerne darüber nachgedacht (in Berlin zu bleiben, Anm. d. Red.). Schließlich habe ich mich in Berlin sehr wohl gefühlt und bin den Trainern sehr dankbar für alles. Aber es war einfach zu spät.“ Auch, dass er zunächst für den Profikader eingeplant schien, dann aber doch wieder in der U23 trainieren musste, stieß dem Youngster übel auf.