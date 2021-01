Arsenal holt Hertha-Talent Rekik

Nach einer langen Vorlaufphase verkündet der FC Arsenal Vollzug: Omar Rekik verlässt Hertha BSC und schließt sich den Gunners an. Dort unterschreibt der 19-Jährige einen Profivertrag mit unbekannter Länge.

Bei Arsenal ist Rekik zunächst für die U23-Mannschaft eingeplant. Perspektivisch kann er für die Profis zur Option werden. Der Vertrag des jüngeren Bruders von Karim Rekik (FC Sevilla) in Berlin lief zum Saisonende aus.

In Berlin galt Rekik als großes Talent, kam aber nie in einem Pflichtspiel für die Alte Dame zum Einsatz. Dem Vernehmen nach kassieren die Herthaner nun eine Ablöse von rund einer Million Euro für den 19-Jährigen.

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik 👋 https://t.co/9yMeRffwt8