Deutliche Gehaltssteigerung: Lazio bindet Zaccagni

Lazio Rom macht Nägel mit Köpfen. Der Serie A-Vertreter stattet Offensivakteur Mattia Zaccagni mit einem neuen bis 2029 gültigen Arbeitspaier aus. Das ursprüngliche Vertragsverhälntnis war bis 2025 datiert.

Der Deal hatte sich bereits angeudeutet. Mit der Verlängerung geht dem Vernehmen nach eine deutliche Gehaltssteigerung einher: Nun soll der 28-jährige Italiener rund drei Millionen Euro jährlich plus etwaige Boni kassieren. Für Lazio kommt Zaccagni seit 2022 zum Einsatz, in der aktuellen Saison stehen fünf Torbeteiligungen (vier Treffer, eine Vorlage) in 23 Ligapartien zu Buche.