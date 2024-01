Wolfsburg: Cozza nach Italien?

Die berufliche Zukunft von Nicolas Cozza könnte in Italien liegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Frosinone Calcio die Fühler nach dem 25-jährigen Linksverteidiger ausgestreckt. Der Serie A-Klub lasse den Franzosen intensiv beobachten. Zu konkreten Gesprächen soll es aber noch nicht gekommen sein.

Cozza war vor einem Jahr vom HSC Montpellier nach Wolfsburg gewechselt. Seitdem fristet er sein Dasein als Bankdrücker. In der Hinrunde stehen nur sechs Einsätze in der Bundesliga zu Buche – dreimal von Beginn an.