Union: Vertessen will mehr Spielzeit

Neuzugang Yorbe Vertessen ist unzufrieden mit seinen derzeitigen Einsatzminuten bei Union Berlin. „Am Anfang war das kein großes Ding für mich. Aber jetzt passe ich mich immer mehr an. Jetzt ist es an der Zeit, mehr Minuten zu bekommen und zu starten. Wir werden sehen, wie der Trainer sich entscheiden wird. Ich möchte dem Team einfach helfen. Weil gerade bin ich schon ein wenig enttäuscht, dass ich nicht so viel spiele“, so der 23-Jährige laut dem ‚kicker‘.

Vertessen wechselte am letzten Tag des vergangenen Transferfensters für knapp fünf Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Köpenickern. Über die Gründe sagte der Belgier: „Ich glaube, dass ich gut in das Team reinpasse und neuen Schwung mitbringe. Ich will mehr spielen als noch in Eindhoven. Deswegen wollte ich hierhin wechseln.“ Der offensive Außenbahnspieler sieht den größten Unterschied zwischen den Arbeitgebern in der Gruppendynamik: „Bei Union sind die Spieler mehr zusammen als eine Einheit. In Eindhoven dagegen gab es eher kleine Grüppchen.“