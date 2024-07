Nächster Klub will Ex-Schalker Wellenreuther

Timon Wellenreuther ist nach wie vor heiß umworben. Laut dem ‚Relevo‘-Journalisten Matteo Moretto hat Olympique Marseille ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen, der seinen Vertrag bei Feyenoord Rotterdam erst vor kurzem bis 2027 verlängert hat, aber auch unbedingt regelmäßig im Kasten stehen möchte.

Wellenreuther ist im vergangenen Sommer vom RSC Anderlecht zu Feyenoord gewechselt an das er bereits ein Jahr zuvor verliehen war. In der abgelaufenen Saison kam der Keeper in der Eredivisie lediglich 19 Mal als Vertreter der aktuellen Nummer eins Justin Bijlow (26) zum Einsatz. Neben Marseille bekunden auch Inter Mailand, die AS Rom und die PSV Eindhoven Interesse an dem Ex-Schalker.