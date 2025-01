TSG-Youngster Mokwa heiß begehrt

Nachwuchsstürmer David Mokwa könnte die TSG Hoffenheim diesen Winter verlassen. FT kann Berichte aus Frankreich bestätigen, wonach mehrere Klubs aus Belgien, der Ligue 1, der Serie A und auch aus der Bundesliga Interesse am 20-Jährigen bekunden. Der junge Franzose trumpft in der Regionalliga-Mannschaft der TSG mit elf Treffern und fünf Vorlagen in 19 Pflichtspielen groß auf, ist aber nur noch bis zum Sommer vertraglich an die Sinsheimer gebunden.

Bei der TSG bemüht man sich nach FT-Informationen Mokwas Vertrag zu verlängern. Einen Einsatz bei den Bundesligaprofis kann der französische U19-Nationalspieler noch nicht verbuchen. Zum Jahresabschluss gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) saß der Youngster aber immerhin zum ersten Mal auf der Bank. 2022 war Linksfuß aus der Jugend des FC Sochaux nach Deutschland gewechselt, nun könnte Mokwa womöglich den umgekehrten Weg antreten.