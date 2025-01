Mainz: Burkardt fehlt gegen Union

Jonathan Burkardt wird dem 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15:30 Uhr) beim Spiel gegen den 1. FC Union Berlin fehlen. Wie die Mainzer mitteilen, hat sich Burkardt „leichte Beschwerden am linken hinteren Oberschenkel“ zugezogen. „Der konkrete Zeitpunkt der Rückkehr in den Trainingsbetrieb richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Bayer Leverkusen (0:1) hatte sich Burkardt direkt nach dem Anpfiff bei einem Laufduell verletzt und musste schon in der zweiten Spielminute ausgewechselt werden. Der 24-Jährige ist in dieser Saison die Lebensversicherung der Rheinhessen, in 16 Partien erzielte er bereits zwölf Tore und bereitete zwei weitere vor.