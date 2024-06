Wegen Pilgerreise: Mazraoui verpasst Länderspiele

Die marokkanische Nationalmannschaft wird in den kommenden Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2026 auf Noussair Mazraoui verzichten müssen. Der Verteidiger des FC Bayern wurde zwar für die Spiele gegen Sambia (heute, 21 Uhr) und die Republik Kongo (11. Juni, 18 Uhr) nominiert, tritt jedoch eine Pilgerreise nach Mekka an. Das Fest des Fastenbrechens beginnt in diesem Jahr am 16. Juni.

Nationaltrainer Walid Regragui zeigte für die Entscheidung des 26-Jährigen vollstes Verständnis: „Ich habe ihn in den Kader aufgenommen, obwohl ich ahnte, dass er nicht kommen würde. Die Aufgabe eines Nationaltrainers ist es, Spieler auszuwählen, aber wir freuen uns für ihn. Ich dachte aus Respekt vor den Spielern, dass es für ihn besser wäre, wenn er sich auf seine Pilgerreise konzentrieren würde.“ Normalerweise sei dies eine persönliche Angelegenheit, allerdings habe sich Regragui dazu verpflichtet gefühlt, darüber zu sprechen, „da das Thema in der Presse auftauchte“.