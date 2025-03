„Mangel an Respekt“: Real droht mit Boykott

Der Streit zwischen Real Madrid und La Liga nimmt kein Ende. Nach wiederkehrenden Beschwerden über Schiedsrichterleistungen in Partien der Königlichen hat sich Real-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz im Anschluss an den 2:1-Erfolg gegen den FC Villarreal massiv über die Spielansetzungen im spanischen Oberhaus beschwert und dem Verband mit Boykott gedroht: „Wir werden nie wieder ein Spiel ohne 72 Stunden Pause bestreiten. Das war das letzte Mal.“ Der Klub fordert eine Garantie, dass zukünftig mindestens drei Tage Pause nach Europapokalspielen garantiert werden.

Am Mittwoch hatte Real in der Champions League gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid im Elfmeterschießen spät das Viertelfinale des Wettbewerbs erreicht, am Samstagnachmittag ging es in der Liga bereits weiter. „Wir haben La Liga zweimal gebeten, den Spielzeitpunkt zu ändern, und sie haben nichts unternommen“, beschwerte sich Ancelotti. Torhüter Thibaut Courtois (32) prangerte gar einen „Mangel an Respekt“ für den Topklub an.