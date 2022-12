Frankfurt kämpft um N’Dicka

Eintracht Frankfurt hat mit Evan N’Dicka noch nicht abgeschlossen. Obwohl der Innenverteidiger mit zahlreichen Topklubs in Kontakt steht, fand nach ‚Bild‘-Informationen zuletzt nochmal ein Gespräch zwischen Markus Krösche und N’Dicka statt.

Krösche gegenüber der Boulevard-Zeitung: „Wir sind weiter mit ihm in Gesprächen. Er kann sich schon vorstellen, in Frankfurt zu bleiben.“ Die Möglichkeit, dass N’Dicka seinen auslaufenden Vertrag doch noch verlängert, ist also weiterhin gegeben.

