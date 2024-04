Neapel: Osimhen-Ersatz im zweiten Anlauf?

Bei der SSC Neapel müssen ab Sommer voraussichtlich große Fußstapfen gefüllt werden, wenn Victor Osimhen (25) die Süditaliener verlassen sollte. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, planen die Neapolitaner für diesen Fall mit Walid Cheddira. Der 26-jährige Marokkaner kam 2023 für sieben Millionen Euro von AS Bari und wurde umgehend zu Ligakonkurrent Frosinone Calcio verliehen.

In der laufenden Spielzeit erzielte Cheddira sechs Tore in der Serie A. Insbesondere seit Ende Februar ist der Nationalspieler aber in Fahrt gekommen. Vier seiner Treffer gelangen ihm in den vergangenen sieben Spielen, zwei davon am heutigen Sonntag ausgerechnet beim 2:2 gegen seinen Mutterklub aus Napoli. Sein Berater Bruno Di Napoli erklärt gegenüber ‚Radio Marte‘: „Heute ist es verfrüht, über die Zukunft des Stürmers zu sprechen. Wenn Napoli der Meinung wäre, dass er im Kader bleiben sollte, würden wir uns freuen.“