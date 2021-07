Nagelsmanns Antritts-PK im Live-Ticker

11:00 Uhr: Los geht es. Nagelsmann: „Es fühlt sich gut an, ich bin sehr, sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein.“ Der neue Trainer freut sich auf die Saison und eine „spannende Vorbereitung“.

11:02 Uhr: Kahn: „Die Erwartungen hier sind nicht klein. Wir gehen davon aus, dass er die Qualität hat, Mannschaften weiterzubringen. Es geht auch darum, dass einzelne Spieler weiterentwickelt werden. Das sollte beim FC Bayern immer mit Titeln einher gehen. Wir sind überzeugt, dass Julian der Mann ist, mit dem wir unsere Ziele erreichen können.“

11:03 Uhr: Salihamidzic: „Es war nicht einfach, aber wir haben es mit Leipzig hinbekommen. Wir wollen, dass Julian hier eine neue Ära anfängt.“

11:05 Uhr: Nagelsmann über die größten Herausforderungen: „Dass sehr viele Spieler im Urlaub sind. Die Kadergröße ist völlig ausreichend. Wenn sich mehrere Spieler verletzten, gibt es Probleme. Aber das ist bei jeder Kadergröße so. Wir haben einen sehr guten Kader, auf den ich mich sehr freue.“

11:07 Uhr: Salihamidzic: „Hansi und ich hatten eine sehr professionelle Zusammenarbeit. Wir hatten natürlich ein paar Differenzen, aber jetzt schauen wir nach vorne. Ich wünsche Hansi viel Glück beim DFB. Mit Julian spreche ich sehr viel über Fußball, über die Kaderplanung. Es läuft sehr gut.“

11:10 Uhr: Nagelsmann über Spielsysteme: „Es ist schon so, dass ich hier alles auf den Kopf stellen werde. Es geht drum, die Spieler auf ihren besten Positionen spielen zu lassen und nicht um eine Grundordnung zu finden. Wir werden Grundordnungen wählen, wo die Spieler die beste Qualität haben. Die Spieler dürfen sich eher darauf einstellen, dass es ein wenig variabler wird. Es wird nicht so sein, dass ich wie zum Beginn meiner Karriere siebenmal im Spiel die Grundordnung wechsel.“

11:13 Uhr: Nagelsmann: „Neuer bleibt Kapitän. Ich habe aus Gesprächen und Beobachtungen festgestellt, dass er ein herausragender Kapitän ist.“

11:15 Uhr: Salihamidzic über Süle (Vertrag läuft 2022 aus): „Wir sind mit seinem Management in Kontakt. Wir haben Gespräche in die eine und andere Richtung geführt. Dann werden wir mit dem Trainer zusammen besprechen, wie es weitergeht.“

11:17 Uhr: Nagelsmann über sein lautstarkes Coaching: „Ich werde nicht 90 Minuten wie Rumpelstilzchen an der Linie stehen, aber mich auch nicht komplett ändern können.“

11:19 Uhr: Salihamidzic: „Wir haben uns auch über die EM unterhalten. Wie Italien spielt, mit Mentalität und als Mannschaft - das wünscht man sich auch von Julian. Wir unterhalten uns auch viel über den Campus. Wir haben Spieler wie Musiala hoch gebracht. Aber wir haben noch weitere Talente. Julian ist sehr daran interessiert, Spieler weiterzuentwickeln.“

11:22 Uhr: Nagelsmann über Mitspracherecht bei der Kaderplanung: „Ein Verein entscheidet über Spieler, idealerweise in Rücksprache mit dem Trainer. Und so werden wir es auch machen. Ich gebe meine Meinung ab. Am Ende bezahlt und verpflichtet der Vereine einen Spieler. Den Hut sollte der Verein auf haben. Ich berücksichtige auch finanzielle Bedingungen. Ich verstehe, dass man nicht alles machen kann auf dem Transfermarkt.“

11:24 Uhr: Nagelsmann über die Vertragslänge von fünf Jahren: „Für ein Jahr wäre ich nicht gekommen (lacht). Es bedeutet mir viel, das sind Vorschusslorbeeren und ich möchte dem gerecht werden. Es gibt einem ein sehr gutes Gefühl, aber auch das Gefühl, liefern zu müssen.“

11:26 Uhr: Nagelsmann über den Ablauf seines Wechsels: „Das Gespräch mit meiner Frau lief 5:30 Minuten. Dann folgte das Gespräch mit Oliver Mintzlaff (RB Leipzig-Boss), was schon ein besser länger ging.“

11:28 Uhr: Kahn über die Vertragslänge: „Wir haben eine Tradition sehr erfolgreicher Trainer. Es gibt Daten dafür, dass Kontinuität ein ganz wichtiger Faktor für Erfolg ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit Julian eine Ära prägen können.“

11:29 Uhr: Nagelsmann über den Umgang mit EM-Enttäuschten: „Natürlich hatte ich Kontakt mit dem Spielern nach dem Ausscheiden. Aber bewusst nicht eine halbe Stunde lang vollgelabert.“

11:30 Uhr: Nagelsmann über die Abgänge von Boateng und Alaba: „Es ist ganz normal, dass Spieler kommen und den Klub verlassen. Wir haben sehr talentierte, junge Spieler. Tanguy Nianzou habe ich lange beobachtet, er ist ein herausragendes Talent. Upamecano kenne ich natürlich lange, auch ihm traue ich zu, zu spielen. Das selbe gilt für Pavard, Hernández. Zu Süle hat Brazzo etwas gesagt. Wir haben genügend Spieler auf diesen Positionen. Mir wird da nicht Angst und Bange.“

11:33 Uhr: Kahn: „Die Nähe zur Mannschaft ist mir schon wichtig. Es ist wichtig, Bezug zum Sportlichen Bereich sehr eng zu haben. Wenn es dem Julian zu viel wird, soll er mich halt aus der Kabine schmeißen.“

11:35 Uhr: Nagelsmann über Leroy Sané: „Wir tun gut daran, ihn ein medial ein wenig in Ruhe zu lassen. Er hat einen unfassbaren Speed, ein super Dribbling. Das werden wir brauchen. Es geht darum, ihm Räume zu zeigen, wo er sich aufhält und seine Quote nach oben treiben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen stärkeren Leroy sehen.“

11:37 Uhr: Salihamidzic: „Wenn wir die (finanziellen) Möglichkeiten haben, werden wir vielleicht auch wieder verrückte Sachen machen.“