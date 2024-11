Laporte reagiert auf Real-Gerüchte

Aymeric Laporte (30) steht einem Wechsel zu Real Madrid grundsätzlich offen gegenüber. In der Sendung ‚El Larguero‘ bei ‚Cadena SER‘ sagt der Innenverteidiger: „Ich würde mir einen Anruf von Real Madrid natürlich anhören, solche Vereine kann man nicht ignorieren.“ Weiter betont der Profi von Al Nassr: „Es fühlt sich gut an, diese Verbindungen zu sehen. Ich bin darüber nicht so gut informiert, aber es ist natürlich schön.“

Laporte steht noch bis Sommer 2026 in Saudi-Arabien unter Vertrag. Der spanische Europameister ist in Madrid ein Kandidat für das Winter-Transferfenster. Die Königlichen halten Ausschau nach Ersatz für Éder Militão (26), für den die Saison nach einem Kreuzbandriss vorzeitig beendet ist. Laut der ‚Marca‘ fordert Al Nassr 30 Millionen Euro Ablöse für Laporte. Für 27,5 Millionen war der Linksfuß 2023 von Manchester City gekommen.