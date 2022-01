Gladbach nimmt Friedrich unter Vertrag

Union Berlins Marvin Friedrich wechselt innerhalb der Bundesliga und schließt sich mit sofortiger Wirkung Borussia Mönchengladbach an. Der Innenverteidiger unterschreibt bei den Fohlen einen Vertrag bis 2026.

Sportdirektor Max Eberl sagt: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, in Marvin Friedrich einen Innenverteidiger zu Borussia zu holen, der in den vergangenen Jahren in Berlin einen hervorragenden Weg gemacht und sich zu einem der besten deutschen Abwehrspieler der Liga entwickelt hat.“

Friedrich spielte seit drei Jahren für Union, lief insgesamt 141 Mal für die Eisernen auf. In Gladbach soll der 26-jährige Rechtsfuß die Lücke schließen, die Mattias Ginter (27) spätestens im Sommer hinterlassen wird – der Nationalspieler wird seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern.