Schalke schickt Noode nach Österreich

Steve Noode verpasst den Trainingsauftakt des FC Schalke und befindet sich auf dem Weg zum SCR Altach. Das geben die Knappen offiziell bekannt. Beim österreichischen Erstligisten absolviert der 19-Jährige ab dem morgigen Freitag ein Probetraining. Es ist geplant, dass der Innenverteidiger dort bis zum 12. Januar am normalen Betrieb teilnimmt und auch beim Testspiel der Altacher gegen den SSV Ulm zum Einsatz kommt.

Angedacht ist anschließend eine Leihe, damit Noode in der Rückrunde Spielpraxis erhält. Der Kameruner war im Sommer von der A.S. International Football Académie nach Gelsenkirchen gewechselt. Beim Zweitligisten kam der Verteidiger bislang jedoch nicht zum Einsatz, stand nur zweimal in der Liga und einmal im Pokal gegen den FC Augsburg (0:3) immerhin im Kader der Schalker.