Pentz erläutert Leverkusen-Abschied

Patrick Pentz hat Bayer Leverkusen im Sommer zwecks Spielpraxis verlassen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 26-Jährige: „Ich war mit Leverkusen immer in einem offenen Austausch. Nach dem Saisonabschluss haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, dass es schon wichtig wäre, dass ich wieder auf meine Spiele komme. Das sah aber nicht so gut aus, weil mit Lukas Hradecky der Kapitän im Tor steht und seinen Job auch ausgezeichnet macht. Daher haben wir uns dann umgesehen, ob wir irgendwas finden, wo ich wieder regelmäßig auf Spielzeit komme.“

Und weiter: „Für Leverkusen war das auch kein Problem, weil sie verstanden haben, dass ich mit 26 Jahren auf meine Spielpraxis kommen möchte. Und als dann der Transfer von Matej Kovar abgeschlossen wurde, konnten wir das mit Bröndby durchziehen. Weil bevor Leverkusen keinen Ersatz gefunden hatte, hätten sie mich auch nicht gehen lassen. So war das für beide Seiten schlussendlich perfekt. Aber man wird sehen, was passiert. Ich bin hier auf Leihe und habe in Leverkusen ja noch länger Vertrag.“ Für den Bröndby IF, wo der Schlussmann die laufende Saison verbringen wird, stand Pentz bislang fünfmal auf dem Rasen und hielt dreimal seinen Kasten sauber. An die Werkself ist der Keeper noch bis 2025 gebunden.