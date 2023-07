Tempelmann vor Freiburg-Abschied

Lino Tempelmann steht kurz davor, den SC Freiburg aufgrund der großen Konkurrenz im Mittelfeld zu verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der 24-Jährige für die Suche nach einem neuen Klub vom Trainingsbetrieb freigestellt. An Interessenten mangelt es nicht: So sollen der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Heidenheim Interesse an einer Verpflichtung bekunden, Tempelmann präferiere einen Bundesliga-Wechsel.

In der vergangen Saison war der Rechtsfuß bereits nach Nürnberg verliehen und reifte dort zum absoluten Stammspieler. Für den Zweitligisten absolvierte Tempelmann 31 Spiele, in denen er fünf Torbeteiligungen verbuchte.

