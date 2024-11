Chelsea: Grundsatzentscheidung bei Badiashile

Benoît Badiashile soll beim FC Chelsea die Zukunft gehören. Wie Fabrizio Romano berichtet, planen die Blues keinen Verkauf des Franzosen. Der 23-Jährige wird an der Stamford Bridge „als Teil des langfristigen Projekts“ betrachtet. So soll Badiashile eine „große Zukunft im Verein“ haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Realität sieht allerdings anders aus. In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger auf lediglich einen Premier League-Einsatz. Hinzu kommen sechs Einsätze in Pokalwettbewerben. Seit seinem Wechsel vor fast zwei Jahren von der AS Monaco lief er insgesamt nur 40 Mal für Chelsea auf.