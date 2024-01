Wolves-Trainer bestätigt Kalajdzic-Abschied

Gary O’Neil hat bestätigt, dass Sasa Kalajdzic bei Eintracht Frankfurt anheuern wird. „Er wird in den nächsten Tagen gehen“, so der Trainer der Wolverhampton Wanderers nach dem gestrigen FA Cup-Spiel gegen den FC Brentford (1:1), „er hat hier nicht die Minuten bekommen, die er wollte. Er braucht Spielpraxis und er will gehen und spielen.“

Kalajdzic wird auf Leihbasis zur SGE wechseln. Ob es eine Kaufoption für die Frankfurter geben wird, ist noch unklar. O’Neil ließ diesbezüglich durchblicken: „Er wird im Sommer wieder hier sein und dann bewerten wir die Situation neu.“ Kalajdzic kommt bei den Wolves zurzeit kaum zum Zug. Bei der Eintracht würde der 26-jährige Österreicher die klaffende Lücke auf der Mittelstürmer-Position schließen.

Update (11:00 Uhr): Die Hessen können wohl in Kürze Vollzug vermelden. Der Bild zufolge findet der Medizincheck des Angreifers noch am heutigen Samstag statt.