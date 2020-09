HSV könnte doch für Terodde zahlen

Steigt der Hamburger SV in die Bundesliga auf, wird doch noch eine Ablösezahlung für Mittelstürmer Simon Terodde (32) an den 1. FC Köln fällig. Laut ‚Sport Bild‘ müssten die Hanseaten in diesem Fall 300.000 Euro ins Rheinland überweisen.

Terodde war vor knapp drei Wochen zum Nulltarif zum HSV gekommen. Seine Torjägerqualitäten stellte er insbesondere in der zweiten Liga schon mehrfach unter Beweis. Nun soll er helfen, die Rückkehr ins Oberhaus zu realisieren. Die daraus resultierende Nachzahlung würde selbst der klamme HSV gerne tätigen.