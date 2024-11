Barças Verkaufskandidat Nr. 1 | Lyon-Stars kommen auf den Markt

Freigabe für Christensen

Seit Mitte August fehlt Andreas Christensen (28) dem FC Barcelona wegen einer Achillessehnenreizung. Die Rückkehr des Dänen wird erst für Anfang 2025 erwartet. Wie oft Christensen aber dann noch für die Katalanen auf dem Platz stehen wird, ist fraglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn die Konkurrenz auf seinen Positionen im Abwehrzentrum und defensiven Mittelfeld ist groß und auf La Liga-Platz eins liegend auch überaus erfolgreich. Die ‚Sport‘ berichtet, dass Christensen auch deshalb ganz oben auf Barças Verkaufsliste steht. Ein Transfer nach der Saison sei dabei wahrscheinlicher als schon im Winter. Christensens Vertrag läuft im Sommer 2026 aus – die Gelegenheiten, eine Ablöse für den Ex-Gladbacher zu kassieren, neigen sich also dem Ende.

Panik-Modus in Lyon

Bei Olympique Lyon geht es dieser Tage drunter und drüber. Wegen großer finanzieller Probleme wurde der Zwangsabstieg in die Ligue 2 angeordnet. Noch kann dieser abgewendet werden, sollte OL die bestehenden Schulden drastisch senken. Helfen sollen dabei natürlich Spielerabgänge und -verkäufe. Laut ‚L’Équipe‘ will der Tabellenfünfte die Gehaltsausgaben für die nächste Saison so von 128,4 auf 74,3 Millionen Euro senken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die auslaufenden Verträge von Kapitän und Torjäger Alexandre Lacazette (33), Ersatztorwart Anthony Lopes (34) und Linksverteidiger Nicolas Tagliafico (32) sollen entsprechend nicht verlängert werden. Einnahmen erhofft man sich zudem durch die Verkäufe der Großverdiener Nemanja Matic (36) und Corentin Tolisso (30). Vor allem der ehemalige Bayern-Profi Tolisso, vertraglich bis 2027 gebunden, könnte noch ein paar Millionen einbringen.