Bruce unterschreibt bei West Brom

West Bromwich Albion hat den Nachfolger von Valérien Ismaël verpflichtet. Wie der englische Zweitligist offiziell verkündet, heuert Steve Bruce für die kommenden eineinhalb Jahre in den West Midlands an.

Bruce betreute zuletzt Newcastle United, ehe die Magpies von einem saudischen Konsortium aufgekauft wurden und der 61-Jährige die Koffer packen musste. Nun folgt er auf den zuletzt glücklos agierenden Ex-Bundesliga-Profi Ismaël.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



