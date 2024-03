FC Bayern: Sané wieder im Training

Leroy Sané macht große Schritte in Richtung Genesung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der 28-jährige Flügelspieler wieder im Training. Er nehme wieder „mit Vorsicht“ an den Einheiten teil. Die Prognose: Der Linksfuß kann am Dienstag im Champions League-Spiel gegen Lazio Rom mitwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Sané plagten zuletzt Schmerzen an der Patellasehne, weshalb er das jüngste 2:2 des FC Bayern gegen den SC Freiburg verpasste.