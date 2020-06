Wolfsburg zuversichtlich bei Weghorst

Beim VfL Wolfsburg macht man sich keine Sorgen, dass Torjäger Wout Weghorst im Sommer seine Koffer packt. „Es gibt keine Anfrage“, sagt Geschäftsführer Jörg Schmadtke im ‚kicker‘ mit dem Verweis auf das noch bis 2023 gültige Arbeitspapier des Niederländers. Mit 25 Scorerpunkten (20 Tore, fünf Assists) in 41 Pflichtspielen machte sich Weghorst auch für andere Vereine interessant.

Vor rund einem Monat ließ der 27-Jährige seine Zukunft in der Autostadt noch offen: „Ich bin ambitioniert und will vorankommen. Vielleicht spiele ich eines Tages bei einem anderen Klub. Ob in Deutschland oder England. Das ist im Moment aber noch weit weg.“ Weghorst stellte allerdings auch klar, dass er sich bei den Wölfen wohlfühlt. Die gelungene Europa League-Qualifikation könnte die Stimmung noch einmal aufgebessert haben.