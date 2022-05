PSG: Erster neuer Angreifer gefunden?

Moise Kean könnte im Sommer einen erneuten Anlauf bei Paris St. Germain wagen. Der ‚Corriere de Torino‘ nennt den französischen Nobelklub als möglichen Abnehmer für den 22-jährigen Mittelstürmer, der eigentlich noch bis 2023 vom FC Everton an Juventus Turin verliehen ist.

Dem Bericht zufolge greift aber schon im Sommer eine vertraglich vereinbarte Kaufpflicht über 28 Millionen Euro für Kean. Behalten wolle die Alte Dame den zwölffachen italienischen Nationalspieler allerdings nicht.

In Paris ist Kean ein alter Bekannter. 17 Treffer erzielte er während seiner Leihe in der Saison 2020/21 für PSG, wirklich überzeugen konnte der Rechtsfuß am Eiffelturm aber nicht. Der Kontakt ist scheinbar dennoch nicht abgerissen.