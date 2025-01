Leihe mit Kaufoption: Wolfsburg holt auch Roerslev

Für den rechten offensiven Flügel hat der VfL Wolfsburg bereits tief in die Tasche gegriffen und Andreas Skov Olsen vom FC Brügge verpflichtet. Doch der 25-Jährige bleibt nicht der einzige Neuzugang für die rechte Seite: Auch Mads Roerslev vom FC Brentford verstärkt die Wölfe.

„Mit Mads gewinnen wir einen variablen, hervorragend ausgebildeten Defensivspieler, der für sein Alter viel Erfahrung mitbringt und zugleich noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns sehr, dass wir Mads vom VfL überzeugen konnten“, fasst VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz die Qualitäten des Neuzugangs zusammen.

Der 25-jährige Däne ist Rechtsverteidiger und kommt zunächst per Leihe, zudem besitzt der VfL eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 6,5 Millionen Euro liegt. Damit sollte auch klar sein, dass Kiliann Sildillia (22), der vor einem Wechsel vom SC Freiburg zum Team von Ralf Hasenhüttl stand, wohl nicht kommen wird.

Der VfL schließt die Lücke, die Ridle Baku (26) mit seinem Wechsel zu RB Leipzig hinterlassen hat, also gleich mit zwei Neuzugängen für die rechte Bahn. Roerslev spielte seit 2019 in Brendtford und stand in den vergangenen sechs Ligaspielen immer in der Startelf der Bees.