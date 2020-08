Leipzig: Mvogo verlängert und wird verliehen

RB Leipzig behält den Zugriff auf Yvon Mvogo. Die ‚Bild‘ bestätigt den anstehenden Wechsel des Torhüters zur PSV Eindhoven – verweist aber darauf, dass der 26-jährige Schweizer lediglich verliehen und nicht verkauft wird.

Demnach verlängert Mvogo seinen Vertrag bei RB um zwei Jahre bis 2023 und wird für zwei Saisons in die Niederlande verliehen. In Leipzig schaffte er es in drei Jahren nicht, Platzhirsch Peter Gulacsi aus dem Kasten zu verdrängen.