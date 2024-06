Bicakcic äußert sich zu Braunschweig-Zukunft

Die Zukunft von Ermin Bicakcic (34) bei Eintracht Braunschweig wird sich nach seiner Rückkehr von der bosnischen Nationalmannschaft klären. Der ‚kicker‘ zitiert den Innenverteidiger bezogen auf eine Vertragsverlängerung bei Braunschweig wie folgt: „Das ist ein ganz großer Gedanke. Es muss nichts Außergewöhnliches passieren.“

Bicakcic kehrte im Sommer zu den Niedersachsen zurück, nachdem er vor zehn Jahren die Eintracht Richtung Hoffenheim verlassen hatte. In dieser Saison kam er auf 22 Einsätze in der zweiten Bundesliga und sammelte fünf Scorerpunkte (vier Tore, eine Vorlage). Außerdem spielte er sich mit guten Leistungen zurück in die Nationalmannschaft.