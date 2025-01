Bayern-Talent Buchmann in Liga zwei?

Tarek Buchmann ist eines der großen Talente des FC Bayern und weckt damit auch Begehrlichkeiten im deutschen Unterhaus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachtet Hannover 96 die Situation des 19-Jährigen ganz genau. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis 2026.

Trotz seines jungen Alters ist die Liste der Verletzungen bei Buchmann bereits beachtlich. In der vergangenen Saison hatte er in lediglich zwei Partien für die Zweitvertretung der Münchner auf dem Platz gestanden, in dieser Saison konnte er aufgrund eines Muskelbündelrisses noch gar nicht mitwirken. Buchmann ist langsam wieder fit und darf beim deutschen Rekordmeister mit den Profis trainieren.