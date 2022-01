Barça: Die Wunschelf für die Rückrunde

„Wir arbeiten daran, eine Spitzenmannschaft aufzubauen. Alles ist möglich, wenn wir die Dinge gut machen“, kündigte Joan Laporta am gestrigen Montag an. Das Ziel des Präsidenten ist also klar: Der FC Barcelona soll wieder das Maß aller Dinge werden. Trotz eines riesigen Schuldenberges will man in den Kader investieren.

Ein erster dicker Fisch ging in diesem Winter bereits ins Netz: Flügelstürmer Ferran Torres kam für 55 Millionen Euro von Manchester City. Der 21-Jährige hat einen Mittelfußbruch auskuriert und ist nun mit Corona infiziert. Mitte bis Ende Januar sollte er aber ins Geschehen eingreifen können – sofern Barça die nicht ganz unkomplizierte Registrierung von Torres gelingt.

Der anderer Winter-Neuzugang ist ein alter Bekannter: Dani Alves (38) kehrte im November nach Barcelona zurück und könnte am morgigen Mittwoch erstmals wieder die rechte Außenbahn beackern. Dann trifft das corona-geplagte Barça im Pokal auf den Drittligisten Linares (19:30 Uhr).

Morata soll noch kommen

Nach dem Karriereende von Sergio Agüero und angesichts des möglichen Leih-Abbruchs bei Luuk de Jong braucht Barça noch im Januar einen neuen Mittelstürmer. Als Wunschspieler kristallisiert sich der Álvaro Morata heraus. Der 29-Jährige ist aktuell von Atlético Madrid zu Juventus Turin verliehen und könnte unter Umständen nach Barcelona weiterziehen.

Dass der spanische Nationalspieler dann auch dauerhaft für Tore sorgen soll, ist unklar. Laportas Worten zufolge hat man im Sommer noch Größeres vor, insbesondere Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund hat es dem Klubboss angetan – wie auch immer die norwegische Tormaschine finanziert werden soll.

