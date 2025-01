Alles klar bei Kvaratskhelia

Der Wechsel von Khvicha Kvaratskhelia zu Paris St. Germain geht allem Anschein nach zeitnah über die Bühne. Laut Fabrizio Romano wurde mittlerweile eine mündliche Einigung mit der SSC Neapel über den sofortigen Transfer erzielt.

Die Konditionen erfuhr FT schon am Samstag aus Frankreich: Für den 23-jährigen Linksaußen fließen 70 Millionen Euro Sockelablöse. Zehn weitere Millionen können durch leicht zu erreichende Bonuszahlungen hinzukommen. Kvaratskhelia wird in Paris bis 2029 unterschreiben. Bald macht sich der Georgier auf den Weg in die Stadt der Liebe.