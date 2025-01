Kvaratskhelia-Poker: Einigung in Sicht

In nahezu jeder Transferperiode ist der Abschied von Khvicha Kvaratskhelia von der SSC Neapel ein Thema. In diesem Winter könnte es nun endlich so weit sein. Paris St. Germain rollt dem Georgier den roten Teppich aus.

Wie FT aus Frankreich erfuhr, trägt das Werben von PSG Früchte. Die mündliche Einigung mit Napoli ist fast erreicht, in der kommenden Wochen soll alles endgültig besiegelt werden. In der französischen Metropole wartet ein Vertrag bis 2029 auf Kvaratskhelia.

Seit 2022 läuft der georgische Superstar in Neapel auf, glänzt in jeder Spielzeit mit Bestwerten. In der laufenden Saison war der 23-Jährige in 19 Spielen an acht Treffern direkt beteiligt. Am Vesuuv steht Kvaratskhelia noch bis 2027 unter Vertrag.

Kein Skriniar-Tausch

Milan Skriniar (29) soll in den Deal derweil nicht eingebunden werden. PSG hatte versucht, mit Hilfe des Innenverteidigers die Ablöse zu drücken, Neapel zeigt aber kein Interesse am Slowaken, der in Paris fürstlich entlohnt wird.