Löw weiter auf Jobsuche

Ex-Bundestrainer Jogi Löw kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank noch immer vorstellen. Das bekräftigte der 65-Jährige in der Halbzeitpause des DFB-Pokalduells zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (3:1) am Mittwochabend gegenüber ‚Sky‘: „Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es nochmal ein interessantes Angebot gibt, bei dem ich sage: Das ist eine gute Perspektive.“ Löw ist seit seinem DFB-Aus vor vier Jahren ohne Anstellung.

„Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war. Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich, weil ich schon lange aus dem Vereinsfußball raus bin", so der Weltmeister-Coach von 2014.