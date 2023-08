Verleiht Gladbach Fraulo?

Oscar Fraulo (19) soll Borussia Mönchengladbach eventuell noch in diesem Sommer leihweise verlassen. In einem Interview auf der Vereinswebsite sagt Sportdirektor Nils Schmadtke: „Möglicherweise werden wir Oscar Fraulo für eine Saison an einen anderen Verein verleihen. Wir sind mit ihm in offenen und transparenten Gesprächen und hoffen, dass es mit einer Leihe klappt.“

In der vergangenen Saison stand der zentrale Mittelfeldspieler 17 Mal in der Regionalliga West auf dem Platz. Hierbei gelangen dem Dänen drei Torbeteiligungen. 2022 wechselte der damals 18-Jährige für eine Ablöse von zwei Millionen Euro vom FC Midtjylland nach Gladbach.