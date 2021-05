Leipzig beobachtet Dribbelkünster Mukairu

RB Leipzig hat die Fühler nach Paul Mukairu ausgestreckt. Nach FT-Informationen zählt der pfeilschnelle Dribbler zu den Kandidaten, die das Angebot auf den offensiven Außenbahnen bei den Sachsen erweitern sollen. An dieser Stelle sieht der kommende Trainer Jesse Marsch personell den größten Nachholbedarf.

Mukairu ist momentan von Antalyaspor an den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht verliehen. Nach der Rückkehr in die Türkei ist er für rund drei Millionen Euro zu haben. Damit wäre der Rechtsfuß aus RB-Sicht ein Schnäppchen. Allerdings haben auch andere Vereine Lunte gerochen. Denn der 21-jährige Nigerianer ist ein Talent, in dem noch großes Potenzial schlummert.