FC Bayern: Abnehmer für Wanner gefunden?

Paul Wanner winkt offenbar ein Gastspiel in seinem Geburtsland. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, soll das 17-jährige Offensivtalent des FC Bayern ein Thema beim österreichischen Vizemeister Sturm Graz sein. Gut zwei Tage bleibt den Steirern noch Zeit, einen Leihdeal mit dem deutschen Rekordmeister zu verhandeln.

Schon länger ist Wanner bei den Münchnern ein Kandidat für eine Leihe, dürfte doch die Perspektive bei den Bayern-Profis in naher Zukunft noch sehr überschaubar sein. Achtmal durfte der Youngster, geboren im österreichischen Dornbirn, bislang in einem Pflichtspiel der A-Mannschaft reinschnuppern. In Graz wäre die Chance auf Spielzeit deutlich größer.