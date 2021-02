Wagner-Rückkehr nach England?

David Wagner könnte nach seinem gescheiterten Engagement beim FC Schalke 04 künftig wieder auf der Insel trainieren. Laut ‚The Athletic‘ zählt der 49-Jährige zu den Kandidaten auf den offenen Trainerposten beim AFC Bournemouth. Der Premier League-Absteiger trennte sich in der vergangenen Woche von Jason Tindall und sucht derzeit nach einem Nachfolger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die aktuell sechstplatzierten Cherries streben eine direkte Rückkehr ins englische Oberhaus an, von den vergangenen fünf Partien wurde jedoch nur eine gewonnen. Für Wagner, der einst Huddersfield Town in die Premier League führte, wäre die Aufgabe in Bournemouth keine Reise ins Unbekannte. Ein weiterer Trainerkandidat ist laut ‚The Athletic‘ Aston Villa-Assistenzcoach John Terry. Dem Ex-Profi werden allerdings nur Außenseiterchancen eingeräumt.