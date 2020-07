Babbel bringt sich bei Bayern ins Spiel

Markus Babbel kann sich gut vorstellen, bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern die Nachfolge von Sebastian Hoeneß anzutreten. „Aufgrund von Markus' Vergangenheit bei den Profis wäre Bayern II natürlich interessant“, sagt Babbels Berater Wim Vogel zu ‚Sport1‘, „aber da müsste der Ball erstmal zu uns gespielt werden. Wir würden uns das dann auf jeden Fall anhören. Ausschließen würde Markus das mit Sicherheit nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine konkrete Anfrage der Bayern an Babbel liegt allerdings noch in weiter Ferne. Fakt ist: Der amtierende Drittliga-Meister sucht einen Erben von Hoeneß, der am heutigen Montagvormittag offiziell bei der TSG Hoffenheim anheuerte.