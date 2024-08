Real Madrid: Ceballos-Transfer in Sicht

Dani Ceballos könnte in den kommenden Tagen Real Madrid verlassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, drängt die AS Monaco auf die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers. Auch Ceballos forciere trotz gültigem Vertrag bis 2027 einen Abschied von den Königlichen. Bei den neuen Galaktischen ist die Konkurrenz in der Zentrale zu groß für den filigranen Rechtsfuß, der schon in der vergangenen Saison nur auf überschaubare 587 Einsatzminuten in der Liga kam.

Monaco schwebt dem Bericht zufolge eine Leihe mitsamt Kaufoption vor. Auch wenn für die Monegassen der Transfer „kein einfacher“ sei, sind der ‚Marca‘ zufolge alle Parteien bemüht, die Verhandlungen schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. Neben Monaco hat auch Ex-Klub Betis Sevilla Ceballos im Blick. Bei den Andalusiern wurde der 13-fache Nationalspieler einst ausgebildet und wechselte im Sommer 2017 für 16,5 Millionen Euro nach Madrid. Für Real stehen seitdem insgesamt 149 Einsätze (21 Scorerpunkte) zu Buche.