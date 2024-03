Hoffenheim bindet Drexler

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Innenverteidiger-Talent Tim Drexler (18) verlängert. Wie die TSG bekanntgibt, wird das Eigengewächs mit einem langfristigen Vertrag bis 2027 ausgestattet. Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball, sagt zur Vertragsverlängerung: „Tim ist ein großes Abwehrtalent mit unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Er hat zuletzt immer wieder mit starken Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht, obwohl er als Jahrgang 2005 noch für die U19 auflaufen könnte. Tim überzeugt nicht nur mit seiner abgeklärten Spielweise, sondern auch mit seiner beeindruckenden Geschwindigkeit.“

Der dreimalige deutsche U19-Nationalspieler saß am vergangenen Sonntag beim Sieg (3:2) über Borussia Dortmund erstmals auf der Bank der Profimannschaft, blieb aber ohne Einsatz. In der Zweitvertretung der Hoffenheimer überzeugt Drexler mit starken Leistungen, stand in 13 von 21 möglichen Partien auf dem Platz.