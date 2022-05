Bayer verlängert mit U19-Kapitän Eze

Joshua Eze wird für seine guten Leistungen in der U19 von Bayer Leverkusen belohnt. Der 19-Jährige hat nach offiziellen Klubangaben einen bis 2024 gültigen Profivertrag unterschrieben. „Joshua war eine zentrale Führungsfigur in unserer U19. Wir werden seinen Karriereweg in den nächsten zwei Jahren weiter begleiten“, so Sportdirektor Simon Rolfes.

Eze spielt bereits seit 2010 in der Jugendabteilung der Leverkusener und führte in der abgelaufenen Saison die A-Junioren des Klubs als Kapitän aufs Feld. In 17 Pflichtspielen stand er dabei auf dem Platz, für die Bayer-Profis kam er noch nicht zum Einsatz.