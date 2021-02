Leipzig: Kaufpflicht für Angeliño greift

Bei RB Leipzig darf man sich zeitnah über die Festverpflichtung von Linksverteidiger Angeliño freuen. Laut der ‚Sport Bild‘ greift am fünften Rückrundenspieltag (Freitag gegen Augsburg) die Kaufpflicht für den bislang von Manchester City ausgeliehenen Leistungsträger. 20 Millionen fließen dann aus Sachsen auf die Insel.

Sagenhafte acht Treffer und elf Vorlagen sammelte Angeliño in 28 Pflichtspielen der laufenden Saison. Von der linken Außenbahn ist der flinke Techniker nicht mehr wegzudenken. Nur in einer Partie stand Angeliño nicht in der Startelf.